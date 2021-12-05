"Усі ключові рішення без "Єдиної Росії" не проходили. І без її керівництва", - Пушилін про "громадянську війну" на Донбасі

Про це він сказав під час прямого включення для одного з прокремлівських ТГ-каналів, що працює в РФ, розповідає Еспресо.TV.



На відповідний фрагмент виступу Пушиліна звернули увагу українські користувачі.



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"Важливим є сам факт нашої присутності на значній події. Тим більше, це ХХ вже з'їзд.







І для Донбасу сам факт присутності, знаєте, каже про те, що правляча, провідна політична сила про Донбас не те що пам'ятає, а всі роки... Спочатку це була просто допомога, підтримка. Тобто усі ключові рішення без "Єдиної Росії" не проходили. І без її керівництва зокрема. А тепер йде політична інтеграція", - заявив Пушилін.



Нагадаємо, учора, 4 грудня 2021 року, на ХХ з'їзді керівної в РФ партії Володимира Путіна "Єдина Росії" до її складу було офіційно прийнято ватажків терористів ОРДЛО Деніса Пушиліна та Леоніда Пасічника.

Партквитки їм вручав російський експрезидент Дмитро Медведєв.