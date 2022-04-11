11 квітня гумкоридорами вдалося вивезти більше 4 тис. українців

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram.

По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини. З них з Маріуполя – 556 людей.

3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасне в Луганській області вдалося евакуювати 513 людей.

Верещук зазначила, що автобуси, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара третій день утримуються окупаційними військами.



При цьому, віцепрем'єр повідомила, що окупанти знову постійно порушували режим тиші.