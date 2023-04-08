Зафіксовано 12 обстрілів та 125 прильотів: Росія впродовж дня тероризувала Сумщину
Росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області з різних видів зброї та з використанням авіації, було зафіксовано 125 прильотів
Про це повідомляє в фейсбуці Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ.
- Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
- Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 прильотів), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).
- Новослобідська громада: з території рф було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномета.
- Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл – 12 прильотів.
- Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Раніше оперативне командування "Північ" повідомляло, що 7 квітня, російські терористи використали гелікоптер для обстрілу приватного будинку на Сумщині.
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