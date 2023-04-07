Російський гелікоптер випустив ракети по приватному будинку на Сумщині

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"По приватному будинку поцілили ракетами з гелікоптера. Близько 16:12 повідомили про випущені гелікоптером з території РФ 4 ракети по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.