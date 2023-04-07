Російські війська з мінометів обстріляли населений пункт на прикордонні Сумщини

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 12:00 до 12:30 зафіксовано 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише ОК.