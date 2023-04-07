Російські війська з мінометів обстріляли населений пункт на прикордонні Сумщини
У п'ятницю, 7 квітня, російські війська обстріляли прикордонний населений пункт у Сумській області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"З 12:00 до 12:30 зафіксовано 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район н.п. Баранівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - пише ОК.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей. Після цього терористи завдали удару по Бериславу.
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