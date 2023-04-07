Під артилерійський обстріл на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги: є поранені

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Під обстріл у Бериславі потрапила бригада швидкої допомоги.

"Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів - двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби", - пише ОВА.

У Бериславській РА додали, що окупанти атакували центр міста Берислава – пошкодивши житлові будинки та будівлю універмагу.