Під артилерійський обстріл на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги: є поранені
У п'ятницю, 7 квітня, російська артилерія обстріляла Берислав у Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Під обстріл у Бериславі потрапила бригада швидкої допомоги.
"Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів - двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби", - пише ОВА.
У Бериславській РА додали, що окупанти атакували центр міста Берислава – пошкодивши житлові будинки та будівлю універмагу.
- Уранці 7 квітня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Станіслав Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей.
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