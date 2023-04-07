Росіяни обстріляли Херсонщину з артилерії, поранено жінку і двох дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах і здетонував.



"Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні", - написав Єрмак.

"Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують", - уточнив він.