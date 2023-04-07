Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом ворог випустив по області 258 снарядів. Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії та авіації 7 разів.

Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури та територію парка.

Внаслідок військової агресії РФ 7 людей дістали поранення.

Також, за словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 46 людей.