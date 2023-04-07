Ворог випустив понад 250 снарядів по Херсонщині минулої доби, 7 людей поранені
Упродовж 6 квітня війська РФ здійснили 46 обстрілів Херсонської області, по облцентру били 7 разів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Загалом ворог випустив по області 258 снарядів. Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії та авіації 7 разів.
Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури та територію парка.
Внаслідок військової агресії РФ 7 людей дістали поранення.
Також, за словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 46 людей.
- У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області. Важкі поранення отримав 55-річний чоловік. Він помер у лікарні. Загалом протягом доби російські військові били по Херсонській області 42 рази.
- Увечері 6 квітня росіяни атакували Херсонську область: три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.99
Купівля 36.99Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе