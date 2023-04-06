Росіяни атакували Херсонщину керованими авіабомбами: поранено 7 людей
Увечері 6 квітня росіяни атакували Херсонську область: три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Станом на 21:44 було відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених унаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, а ще одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.
Голова ОВА додав, що інформацію про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюють.
Раніше Прокудін повідомляв про обстріл Зміївки Бериславської громади. Росіяни скинули по цьому населеному пункту вибухівку з безпілотника. Станом на 19:44 було відомо про чотирьох поранених місцевих мешканців. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу, а після надання невідкладної допомоги скерують для подальшого лікування до лікарні в Херсоні.
- У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області. Важкі поранення отримав 55-річний чоловік. Він помер у лікарні
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