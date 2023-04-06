Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Станом на 21:44 було відомо про сімох жителів Херсонщини, поранених унаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, а ще одна людина дістала поранення в селищі Козацькому.

Голова ОВА додав, що інформацію про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюють.

Раніше Прокудін повідомляв про обстріл Зміївки Бериславської громади. Росіяни скинули по цьому населеному пункту вибухівку з безпілотника. Станом на 19:44 було відомо про чотирьох поранених місцевих мешканців. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу, а після надання невідкладної допомоги скерують для подальшого лікування до лікарні в Херсоні.