Росія обстріляла центр Берислава на Херсонщині: є поранений
У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області
Про це повідомив голова Бериславської військової адміністрації Володимир Літвінов.
"Черговий ворожий удар по Бериславу. Росіяни атакували центральну частину міста з артилерії, пошкодивши будівлю магазину", - пише Літвінов.
Внаслідок російського обстрілу одна людина дістала поранення. Людину вже доставили до лікарні.
- Упродовж 4 квітня РФ обстрілювала Херсонську область: здійснено 50 обстрілів, уражено школу, підприємство та будинки. Три людини дістали поранення унаслідок атак.
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