Росія випустила по Херсонщині 299 снарядів: пошкоджено школу, підприємство та будинки, є поранені
Упродовж 4 квітня РФ обстрілювала Херсонську область: здійснено 50 обстрілів, уражено школу, підприємство та будинки. Три людини дістали поранення унаслідок атак
Про це поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів.
Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів", - зазначили в адміністрації.
Окупанти влучили в житлові квартали, школу й приватне підприємство. Унаслідок російських атак 4 квітня три людини дістали поранення.
- Нагадаємо, у Херсонській області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.
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