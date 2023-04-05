Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін за результатами другого засідання Ради оборони Херсонської області.

"Рада прийняла рішення про заборону відвідування кладовищ та місць поховань, а також – про заборону проведення богослужінь у церквах у період комендантської години та скупчення населення під час Великодніх свят", - зауважив він.

Перше рішення зумовлене мінною небезпекою, а друге – ризиком ворожих ударів авіацією або важкою артилерією.

Прокудін наголосив на забороні на в’їзд родин із дітьми до низки населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості до лінії зіткнення, через загрозу постійних обстрілів. Зокрема, він назвав Кизимис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерку, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівку, Придніпровське та інші населені пункти.

Також ухвалено рішення ще на місяць продовжити дозвіл на продаж алкоголю. Так, у Херсонській області до 15 травня алкоголь продаватимуть із 10:00 до 15:00.

"Знову ж таки, спостерігаємо за динамікою злочинності. Поки у нас є всі причини продовжити дію торгівлі", - додав голова ОВА.