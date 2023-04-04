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Росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини минулої доби, загинула людина

4 квітня, 2023 вiвторок
07:42
війна з Росією

Упродовж минулої доби, 3 квітня, російська армія завдала 61 удару по Херсонщині, унаслідок чого загинула людина

Про це інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Загалом минулої доби ворог випустив по області 224 снаряди.

Херсон зазнав ударів 4 рази. Загарбники випустили по місту 10 снарядів, які влучити в житловий квартал і на територію медзакладу.

Унаслідок обстрілів загинула людина.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 113 людей.

  • 4 квітня стало відомо, що загарбники чинять тиск на місцеве населення Каховського району Херсонської області: на добу забороняли виходити з дому й зачинили магазини та лікарні, а також знущаються з пенсіонерів.
Україна
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
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