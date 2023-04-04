Росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини минулої доби, загинула людина

Про це інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Загалом минулої доби ворог випустив по області 224 снаряди.

Херсон зазнав ударів 4 рази. Загарбники випустили по місту 10 снарядів, які влучити в житловий квартал і на територію медзакладу.

Унаслідок обстрілів загинула людина.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 113 людей.