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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти на добу забороняли цивільним залишати будинки: зачиненими були магазини й лікарні, - Генштаб

На Херсонщині окупанти на добу забороняли цивільним залишати будинки: зачиненими були магазини й лікарні, - Генштаб

4 квітня, 2023 вiвторок
06:49
війна з Росією

Загарбники чинять тиск на місцеве населення Каховського району Херсонської області: на добу забороняли виходити з дому й зачинили магазини та лікарні, а також знущаються з пенсіонерів

Про це у ранковому зведенні 4 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що в окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. 

Так, 2 квітня цього року, людям було заборонено залишати помешкання і виходити з дому. Протягом доби були зачинені усі громадські місця: торгові центри, магазини, лікарні тощо. 

У окремих селах зазначеного району, пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників. Для отримання пенсій необхідно вистояти чергу, грошей вистачає не всім і не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим.

Ворог наступав на 4 напрямках, проте ЗСУ відбили 69 атак 

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, протягом 3 квітня відбито 69 атак росіян. 

Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Росія завдала 3 ракетних та 21 авіаудару по Україні протягом доби

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. А Російська Федерація і надалі використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил Росії.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Веселе, Званівка, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжують його штурмувати. 

Ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. 

Від ворожих обстрілів постраждали населені пункти, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шульгине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. 

Водночас війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. 

Також російська армія здійснила обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. 

Здійснив обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

ЗСУ збили дрон та завдали ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА. 

А українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

  • Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни складають списки добровольців, які готові "евакуюватися" до Криму чи у РФ, першими вивозитимуть жінок та дітей.

 
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