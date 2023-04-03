Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 3 квітня.

Зазначається, що поки що "евакуація" буде добровільною.

"У Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб з-поміж місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію РФ. Відомо, що "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за добу завдала 5 ударів по скупченню ворога та збила ворожий дрон

Авіація ЗСУ за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника.

Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА.

За день росіяни завдали 3 ракетних та 17 авіаударів по території України

Ворог також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, силами оборони протягом доби було відбито понад 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ і надалі використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів ЗС РФ.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині.

ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. В той же час, ворого обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. В той же час, ворого обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області, а також місто Херсон.

3 квітня до України повернулись 12 людей, серед них двоє цивільних, яких російські окупанти схопили в полон на Харківщині та в Маріуполі.