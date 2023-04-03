Україна повернула з полону 12 людей, серед них п’ятеро важкопоранених

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Решта десятеро - військові, які належать до солдатського та сержантського складу і були захоплені, зокрема у боях за Бахмут, біля сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

"Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону", - йдеться у повідомленні.