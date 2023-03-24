Україна передала Росії важкопоранених полонених
24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на Батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Україна здійснила гуманітарну передала РФ усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування.
"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні", - пише пресслужба.
Повідомляється, що мова йде не про обмін військовополоненими, а про репатріацію - повернення важкопоранених росіян без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.
Водночас Росія, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українців, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей, жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.
"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали б бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", - наголошують в Координаційному штабі.
Україна закликає світ посилювати тиск на державу-спонсорку тероризму, аби змусити РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних українців.
- 24 березня додому повернули тіла ще 83 полеглих українських захисників з тимчасово окупованих Росією територій нашої країни.
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