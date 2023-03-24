В Україну повернули тіла ще 83 полеглих воїнів
24 березня додому повернули тіла ще 83 полеглих українських захисників з тимчасово окупованих Росією територій нашої країни
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише пресслужба.
Повідомляється, що передача тіл загиблих українських бійців здійснювалась відповідно до норм Женевської конвенції.
Для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram - (095) 896-04-21.
- Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що Україна повернула тіла 61 полеглого військового. Всього з травня по лютий 2022 року, коли було створено Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти, вдалося повернути 888 тіл.
- Також 3 березня Україні вдалося повернути тіла 17 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій, усього для гідного поховання змогли забрати тіла 1426 військових.
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