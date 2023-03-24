Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише пресслужба.

Повідомляється, що передача тіл загиблих українських бійців здійснювалась відповідно до норм Женевської конвенції.

Для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram - (095) 896-04-21.