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В Україну повернули тіла ще 83 полеглих воїнів

24 березня, 2023 п'ятниця
11:29
війна з Росією обмін тілами

24 березня додому повернули тіла ще 83 полеглих українських захисників з тимчасово окупованих Росією територій нашої країни

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - пише пресслужба.

Повідомляється, що передача тіл загиблих українських бійців здійснювалась відповідно до норм Женевської конвенції.  

Для детальної інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram - (095) 896-04-21.

  • Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що Україна повернула тіла 61 полеглого військового. Всього з травня по лютий 2022 року, коли було створено Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти, вдалося повернути 888 тіл.
  • Також 3 березня Україні вдалося повернути тіла 17 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій, усього для гідного поховання змогли забрати тіла 1426 військових.  
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
обмін полоненими
воєнні злочини Росії
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