Україна повернула тіла 61 загиблого захисника
Україна повернула тіла 61 полеглого військового. Всього з травня 2022 року, коли було створено Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти, вдалося повернути 888 тіл
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - розповіли в пресслужбі.
"Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", - додали там.
У відомстві зазначили, що всього від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 888 полеглих захисників.
- 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 захисників, серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
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