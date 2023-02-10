Україна повернула тіла 61 загиблого захисника

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

"Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України", - розповіли в пресслужбі.



"Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права", - додали там.



У відомстві зазначили, що всього від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути тіла 888 полеглих захисників.