Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла 17 загиблих військових
Україні вдалося повернути тіла 17 полеглих захисників із тимчасово окупованих територій, усього для гідного поховання змогли забрати тіла 1426 військових
Про це поінформували в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників. За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції", - ствердили в міністерстві.
Пресслужба також повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути тіла 1426 українських захисників для гідного поховання.
- Нагадаємо, 10 лютого повідомлялося, що Україна повернула тіла 61 полеглого військового. Всього з травня по лютий 2022 року, коли було створено Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти, вдалося повернути 888 тіл.
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