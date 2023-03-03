Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла 17 загиблих військових

Про це поінформували в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Україна повернула тіла ще 17 полеглих захисників. За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих оборонців України. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції", - ствердили в міністерстві.

Пресслужба також повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути тіла 1426 українських захисників для гідного поховання.