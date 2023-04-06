Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни випустили по області 151 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури.

Внаслідок військової агресії РФ одна людина дістала поранення.

Також, за словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 93 людини.