Ворожа армія 42 рази обстріляла Херсонщину минулої доби: є поранений, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури й будинки
Протягом 5 квітня російські військові били по Херсонській області 42 рази, по облцентру прийшлося 9 разів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни випустили по області 151 снаряд. Місто Херсон ворог обстріляв з важкої артилерії 9 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки; в об'єкти критичної інфраструктури.
Внаслідок військової агресії РФ одна людина дістала поранення.
Також, за словами Прокудіна, за добу з деокупованої території області евакуйовано 93 людини.
- Упродовж 4 квітня РФ обстрілювала Херсонську область: здійснено 50 обстрілів, уражено школу, підприємство та будинки. Три людини дістали поранення унаслідок атак.
- У середу, 5 квітня, російський агресор обстріляв два комунальних підприємства Херсона.
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