РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона: є руйнування

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона. Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї, також вибухова хвиля знищила скло у вікнах. Адмінбудівля іншого підприємства зазнала руйнувань", - пише ОВА.

Інформації про постраждалих поки немає.