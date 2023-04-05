РФ обстріляла цивільну інфраструктуру Херсона: є руйнування
У середу, 5 квітня, російський агресор обстріляв два комунальних підприємства Херсона
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ знову вдарила по цивільній інфраструктурі Херсона. Пошкоджена одна із стін будівлі на території підприємства, асфальтне покриття на подвір'ї, також вибухова хвиля знищила скло у вікнах. Адмінбудівля іншого підприємства зазнала руйнувань", - пише ОВА.
Інформації про постраждалих поки немає.
- Упродовж 4 квітня РФ обстрілювала Херсонську область: здійснено 50 обстрілів, уражено школу, підприємство та будинки. Три людини дістали поранення унаслідок атак.
- У середу, 5 квітня, російські терористи вдарили по місту Берислав у Херсонській області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.7
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе