12-річний хлопчик з Маріуполя зіграв за "Шахтар" і забив гол у благодійному матчі з "Лехією"

Про це повідомляє ФК "Шахтар".

"Хлопчик народився в Харцизьку. Його родина вболіває за «Шахтар», перебувала у фан-клубі й відвідувала матчі на «Донбас Арені», коли Дмитро був іще зовсім малим. Після переїзду сім’ї до Маріуполя, він часто грав у футбол у дворі, а з друзями та батьками ходив на матчі місцевого ФК «Маріуполь»", - пише "Шахтар".

Від початку повномасштабного вторгнення Росії родина Дмитра була в Маріуполі. Від 6 до 15 березня вони ховалися в Маріупольському драмтеатрі, який 16 березня зазнав авіабомбардування. Сім’ї Дмитра вдалося виїхати з міста напередодні, 15 березня. У Польщі, куди вони дісталися, їм допомогли знайти житло і все необхідне.

"Сьогодні здійснилася мрія хлопчика – він зіграв за улюблену команду і забив гол", - зазначають у ФК "Шахтар".



9 квітня футбольна команда "Шахтар" вийшла на матч у Греції проти пірейського "Олімпіакоса" з назвами українських міст, які бомбардували росіяни

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