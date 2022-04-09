ФК "Шахтар" вийшов на матч у футболках з назвами українських міст, які бомбардували росіяни
9 квітня футбольна команда вийшла на матч у Греції проти пірейського "Олімпіакоса"
Гру транслюють на youtube "Шахтаря".
Футболісти вийшли на поле у футболках із назвами 10 міст, які чинили опір вторгненню Росії в Україну. Це Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка і Миколаїв. Про це повідомили на сторінці футбольного клубу в instagram.
Матч благодійний, гроші скерують для допомоги жителям України. Суперник Шахтаря – 46-разовий чемпіон Греції.
- Нагадаємо, футболіст Ярослав Ракицький, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України розірвав контракт із санкт-петербурзьким "Зенітом", повертається до "Шахтаря".
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