ФК "Шахтар" вийшов на матч у футболках з назвами українських міст, які бомбардували росіяни

Гру транслюють на youtube "Шахтаря".



Футболісти вийшли на поле у футболках із назвами 10 міст, які чинили опір вторгненню Росії в Україну. Це Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка і Миколаїв. Про це повідомили на сторінці футбольного клубу в instagram.



Матч благодійний, гроші скерують для допомоги жителям України. Суперник Шахтаря – 46-разовий чемпіон Греції.





Нагадаємо, футболіст Ярослав Ракицький, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України розірвав контракт із санкт-петербурзьким "Зенітом", повертається до "Шахтаря".