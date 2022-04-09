Ракицький, який розірвав контракт з російським "Зенітом", повертається до "Шахтаря"
Футболіст Ярослав Ракицький, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України розірвав контракт із санкт-петербурзьким "Зенітом", повертається до "Шахтаря"
Про це повідомляє "Футбол 1".
За словами директора "Шахтаря" Даріо Срни, Ярослав Ракицький приєднається до українського клубу під час благодійних матчів.
"Деякі легіонери "Шахтаря" підписали контракти з іншими клубами, деякі сказали, що не приїдуть. Я думаю, що Марлон прибуде 17 квітня. Можливо, Соломон та Фернандо. Чекаємо нашого колишнього гравця і легенду "Шахтаря" – Ракицького, щоб він з нами грав. Зробимо хорошу українську команду, яка буде представляти Україну", – сказав Срна.
32-річний Ракицький грав за "Шахтар" у 2006 - 2019 роках. Після повномасштабного вторгнення РФ до України захисник розірвав контракт із "Зенітом".
- 2 березня Ярослав Ракицький пішов з російського "Зеніту".
- 28 березня Ракицький вперше вийшов на поле після розірвання контракту із "Зенітом" та зіграв за харківський "Металіст".
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