"Через складну сімейну ситуацію": футболіст Ракицький покинув російський "Зеніт"

Про це повідомляє офіційний сайт "Зеніта".



У російському клубі повідомили, що Ярослав Ракицький попросив достроково розірвати контракт "через складну сімейну ситуацію".



Ярослав Ракицький перейшов в пітерський "Зеніт" з донецького "Шахтаря" у січні 2019-го року за 10 млн євро. У цьому сезоні провів 23 матчі, забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.



Центрбек зіграв більше ніж пів сотні матчів за збірну України. Після того, як Ракицький переїхав у Росію, його не викликають у національну команду.

У листопаді Ракицький говорив, що українські і російські команди не потрібно розводити при жеребкуваннях.

24 лютого президент РФ Володимир Путін атакував територію України.

ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.