"Через складну сімейну ситуацію": футболіст Ракицький покинув російський "Зеніт"
Український центральний захисник Ярослав Ракицький пішов з пітерського "Зеніту"
Про це повідомляє офіційний сайт "Зеніта".
У російському клубі повідомили, що Ярослав Ракицький попросив достроково розірвати контракт "через складну сімейну ситуацію".
Ярослав Ракицький перейшов в пітерський "Зеніт" з донецького "Шахтаря" у січні 2019-го року за 10 млн євро. У цьому сезоні провів 23 матчі, забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.
Центрбек зіграв більше ніж пів сотні матчів за збірну України. Після того, як Ракицький переїхав у Росію, його не викликають у національну команду.
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