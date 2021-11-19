Треба проводити "дружні турнірчики" між Україною і Росією, - футболіст Ракицький спантеличив новою заявою

Про це повідомляє російське видання "Спорт-Экспресс".



Ракицький негативно відреагував на інформацію, що Україну і Росію розведуть при жеребкуванні плей-офф кваліфікації ЧС-2022.



"Я навпаки хотів би, щоб російські команди з українськими зустрічалися в Лізі чемпіонів, як було раніше. І щоб проводили турнірчики дружні, це нормально", - вважає ексфутболіст збірної України.

Ярослав Ракицький перейшов в пітерський "Зеніт" з донецького "Шахтаря" у січні 2019-го року за 10 млн євро. У цьому сезоні провів 17 матчів, забив 1 гол і віддав 6 результативних передач.



Центрбек зіграв більше ніж пів сотні матчів за збірну України. Після того, як Ракицький переїхав у Росію, його не викликають у національну команду.

Контракт 32-річного Ракицького розрахований до літа 2022 року.

У лютому 2021 року Ракицький засудив позицію фанів "Динамо", які вороже сприйняли призначення Мірчі Луческу головним тренером київського клубу.

7 травня стало відомо, що захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракицький може залишити команду наступного літа.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb