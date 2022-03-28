Ракицький вперше зіграв за нову команду після розірвання контракту з російським "Зенітом"
Колишній захисник "Зеніту" Ярослав Ракицкий вперше вийшов на поле після розірвання контракту з російським клубом та зіграв за харківський "Металіст"
Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".
Ракицький взяв участь у товариському матчі "Металіста" проти турецького "Істанбул Башакшехіра", в якому харків'яни перемогли господарів поля з рахунком 2:1.
Колишній гравець "Шахтаря" та збірної України вийшов на поле після перерви та відіграв весь другий тайм.
У березні після початку повномасштабної російської агресії проти України 32-річний Ярослав Ракицький розірвав контракт із "Зенітом, за який він виступав із літа 2019 року.
"Металіст" грає у першій лізі чемпіонату України та пішов на зимову перерву в змаганнях на першому місці.
Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
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Нагадаємо, 2 березня Ярослав Ракицький пішов з пітерського "Зеніту".
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