Ракицький вперше зіграв за нову команду після розірвання контракту з російським "Зенітом"

Про це повідомляє офіційний сайт "Металіста".

Ракицький взяв участь у товариському матчі "Металіста" проти турецького "Істанбул Башакшехіра", в якому харків'яни перемогли господарів поля з рахунком 2:1.

Колишній гравець "Шахтаря" та збірної України вийшов на поле після перерви та відіграв весь другий тайм.

У березні після початку повномасштабної російської агресії проти України 32-річний Ярослав Ракицький розірвав контракт із "Зенітом, за який він виступав із літа 2019 року.

"Металіст" грає у першій лізі чемпіонату України та пішов на зимову перерву в змаганнях на першому місці.

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

Нагадаємо, 2 березня Ярослав Ракицький пішов з пітерського "Зеніту".

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