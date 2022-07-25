1200 автівок заблоковані росіянами у черзі на виїзд до Запоріжжя, 5 людей померли в очікуванні, - Іван Федоров

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він зазначив, що росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день. Це близько 500 людей, але попит на виїзд значно більший, тому черга у Василівці зростає щодня.

"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось з тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці", — розповів Федоров.

Федоров також повідомив, що обласна військова адміністрація зверталася і у Червоний Хрест, і в ООН з проханням вирішити це питання. А наприкінці минулого тижня вони разом із Міністерством реінтеграції звернулися до міноборони РФ з проханням організувати евакуаційний коридор, щоб українці могли виїхати через Василівку без обмежень, однією чергою.

Натомість росіяни цинічно відповіли, що не виявили у місті бажаючих для виїзду на територію, підконтрольну Україні.

"І ми чітко розуміємо, чи активнішими будуть бойові дії у Херсоні, в Новій Каховці, Мелітополі або Пологах, тим більше буде черга. І тим більше рашисти накопичуватимуть наших людей і використовувати як живий щит", — підсумував Іван Федоров.

Нагадаємо, з метою підготовки до псевдореферендуму в місті Мелітополі Запорізької області фейкові органи російської "влади" видали наказ про створення "виборчих комісій"

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