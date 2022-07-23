"Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією". Мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму"

Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.

За його словами, окупанти "запрошують" мелітопольців, яким "не байдуже до майбутнього Запорізької області допомогти в організації голосування".

Проте Іван Федоров заявив, що ці "органи" фіктивні, а кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам - цілком реальна.

"Органи рашистів фейкові. Їхні дії юридично нікчемні. Проте кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам цілком реальна!", - наголосив він.

Людям, які "допомагатимуть" з псвевдореферендумом про відокремлення від України, зазначив Федоров, загрожує позбавлення волі від 10 до 12 років, з можливою конфіскацією майна.

14 липня Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що за 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, відповідно, так вони планують прикриватися мирними жителями.

17 липня окупаційна "влада" видала наказ про депортацію мешканців тимчасово окупованого Мелітополя за проукраїнську позицію.

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