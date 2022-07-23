"Від 10 до 12 років в’язниці! З конфіскацією". Мер Мелітополя нагадав, що буде за сприяння "референдуму"
З метою підготовки до псевдореферендуму в місті Мелітополі Запорізької області фейкові органи російської "влади" видали наказ про створення "виборчих комісій"
Про це повідомив мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram.
За його словами, окупанти "запрошують" мелітопольців, яким "не байдуже до майбутнього Запорізької області допомогти в організації голосування".
Проте Іван Федоров заявив, що ці "органи" фіктивні, а кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам - цілком реальна.
"Органи рашистів фейкові. Їхні дії юридично нікчемні. Проте кримінальна відповідальність за "допомогу" окупантам цілком реальна!", - наголосив він.
Людям, які "допомагатимуть" з псвевдореферендумом про відокремлення від України, зазначив Федоров, загрожує позбавлення волі від 10 до 12 років, з можливою конфіскацією майна.
- 14 липня Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що за 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, відповідно, так вони планують прикриватися мирними жителями.
- 17 липня окупаційна "влада" видала наказ про депортацію мешканців тимчасово окупованого Мелітополя за проукраїнську позицію.
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