У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти планують депортувати за проукраїнську позицію, - мер
Окупаційна "влада" видала наказ про депортацію мешканців тимчасово окупованого Мелітополя за проукраїнську позицію.
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Всі ті хто має проукраїнську позицію, начебто, будуть депортувати з тимчасово окупованих територій за кордон цих тимчасово окупованих територій. Ця псевдовлада уявила себе Сталіним і хочуть повторити ситуацію з 1944 році та депортацією кримськотатарського населення з Криму", - сказав Федоров.
Мер Мелітополя запевнив, що депортувати населення міста окупантам не вдасться.
"Історія вже все показала - перспектива Сталіна була не дуже і депортація погано закінчилася, всі повернулися на свої місця. Я впевнений, що цього не станеться І до того, як рашисти будуть псевдо депортувати ми точно повернемося у свій, хоч на сьогодні й тимчасово окуповане місто", - додав міський голова.
Крім того, у черзі на евакуацію з Мелітополя понад 800 людей. Працюємо над тим, щоб вивезти їх за півтора тижня.
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