Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Всі ті хто має проукраїнську позицію, начебто, будуть депортувати з тимчасово окупованих територій за кордон цих тимчасово окупованих територій. Ця псевдовлада уявила себе Сталіним і хочуть повторити ситуацію з 1944 році та депортацією кримськотатарського населення з Криму", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя запевнив, що депортувати населення міста окупантам не вдасться.

"Історія вже все показала - перспектива Сталіна була не дуже і депортація погано закінчилася, всі повернулися на свої місця. Я впевнений, що цього не станеться І до того, як рашисти будуть псевдо депортувати ми точно повернемося у свій, хоч на сьогодні й тимчасово окуповане місто", - додав міський голова.

Крім того, у черзі на евакуацію з Мелітополя понад 800 людей. Працюємо над тим, щоб вивезти їх за півтора тижня.