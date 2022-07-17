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Головна війна з Росією У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти планують депортувати за проукраїнську позицію, - мер

У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти планують депортувати за проукраїнську позицію, - мер

17 липня, 2022 неділя
09:04
війна з Росією окупанти Мелітополь

Окупаційна "влада" видала наказ про депортацію мешканців тимчасово окупованого Мелітополя за проукраїнську позицію. 

Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Всі ті хто має проукраїнську позицію, начебто, будуть депортувати з тимчасово окупованих територій за кордон цих тимчасово окупованих територій. Ця псевдовлада уявила себе Сталіним і хочуть повторити ситуацію з 1944 році та депортацією кримськотатарського населення з Криму", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя запевнив, що депортувати населення міста окупантам не вдасться.

"Історія вже все показала - перспектива Сталіна була не дуже і депортація погано закінчилася, всі повернулися на свої місця. Я впевнений, що цього не станеться І до того, як рашисти будуть псевдо депортувати ми точно повернемося у свій, хоч на сьогодні й тимчасово окуповане місто", - додав міський голова.

Крім того, у черзі на евакуацію з Мелітополя понад 800 людей. Працюємо над тим, щоб вивезти їх за півтора тижня. 

  • Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що за 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, відповідно, так вони планують прикриватися мирними жителями.
  • 12 липня у Мелітопольському районі горіла база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти.
  • У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів
  • 13 липня міський голова Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти стріляють в небо, аби залякувати містян.

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Запоріжжя
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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