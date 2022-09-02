14 українських воїнів повернулися додому: відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За інформацією штабу, додому повернулися 14 українських воїнів: 10 військових – із 58-ї окремої механізованої бригади (ОМБР), четверо – із 30-ї ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року.

Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

Як додав у своєму телеграм-каналі журналіст Володимир Золкін, хлопці з 58-ї бригади були в полоні з 22 травня, а хлопці з 30-ї бригади - з 26 травня.

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