15-річна українка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу з гімнастики
Українська гімнастка Даніела Батрона, яка посіла третє місце у вправах на різновисоких брусах на Кубку світу, відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Досі (Катар) пройшов етап Кубка світу з гімнастики. 15-річна українка Даніела Батрона показала чудову фізичну форму і посіла третє місце у вправах на різновисоких брусах.
Окрім спортивних звершень 15-річна українка відзначилась і громадянською позицією. Під час нагородження Батрона відмовилась піднятися на п’єдестал з представницями Росії – Вікторією Лістуновою та Марією Мінаєвою, які виступали під нейтральним прапором.
Батрона піднялась на п’єдестал окремо від них.
Відзначимо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми – на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через спортивні санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе