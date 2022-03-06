15-річна українка відмовилась підійматись на один п'єдестал з росіянками на Кубку світу з гімнастики

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Досі (Катар) пройшов етап Кубка світу з гімнастики. 15-річна українка Даніела Батрона показала чудову фізичну форму і посіла третє місце у вправах на різновисоких брусах.



Окрім спортивних звершень 15-річна українка відзначилась і громадянською позицією. Під час нагородження Батрона відмовилась піднятися на п’єдестал з представницями Росії – Вікторією Лістуновою та Марією Мінаєвою, які виступали під нейтральним прапором.







Батрона піднялась на п’єдестал окремо від них.







Відзначимо, що для росіянок та білорусок ці змагання стали останніми – на наступних змаганнях вони не зможуть виступити через спортивні санкції.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine ???????????????? pic.twitter.com/ON3arVZosP — FX Choreo ????????‍♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022