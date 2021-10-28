16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові заарештували без права на заставу

Про це повідомляє "Слово і Діло".



Водночас "Суспільне" повідомляє, що Адвокатка Інна Данилова, яка представляє інтереси Харківського, стверджувала, що він "не пам'ятає", чи перебував за кермом у момент аварії.



"У нього був удар голови, коли він вийшов з авто, у нього була розбита голова. Очевидно, що він пережив шок. Його відвезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги, йому рану ніхто не зашив, вона відкрита. Приклеїли ватку, обмотали бинтом. Заборонили передати ліки проти головного болю. Є такі моменти, що він половину не пам'ятає", - сказала Данилова.



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InfoResist повідомляє, що захист Харківського стверджує, ніби його сім'я не є заможною, батько працює "звичайним м'ясником на ринку", а мати перебуває в Німеччині і має повернутися наступного тижня. Авто нібито придбала мати підлітка і відправила на СТО.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня у Харкові авто Infiniti на шаленій швидкості влетіло в легковик Chevrolet на перехресті: загинув водій Chevrolet, троє пасажирів Infiniti зазнали травм.

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