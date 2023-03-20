Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"18 громад на території Сумщини перебувають під постійними обстрілами. Росіяни бʼють по всій території вздовж кордону. Це зона вглиб майже на 25 км. Найбільше страждають населені пункти, до яких росіяни дістають мінометами. Тобто, до 5-7 км. Таких населених пунктів дуже багато вздовж кордону з РФ", - розповів Бобиренко

Політолог розповів, що на Сумщині через обстріли постійно є жертви серед цивільного населення

"Також на територію Сумщини періодично заходять російські ДРГ. Звісно ситуація на Сумщині нічим не схожа на Бахмут та Вугледар. Однак щотижня в нас є втрати серед цивільного населення. Також є втрати військовослужбовців ЗСУ. Але хочу зауважити, що на Сумщині люди активно готуються до польових робіт, попри напружену ситуацію", - додав він.