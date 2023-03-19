Уранці РФ обстріляла Сумщину: дві громади опинилися під вогнем мінометів, пошкоджено будинок
Уранці 19 березня російська армія атакувала з мінометів прикордоння Сумської області, обстріляно Середино-Будську та Новослобідську громади, пошкоджено будинок
Про це поінформувала Сумська ОВА в телеграмі.
Станом на ранок 19 березня прикордоння Сумщини опинилося під ворожим вогнем: зафіксовано 10 прильотів з мінометів по місту Середина-Буда, унаслідок чого пошкоджень зазнав будинок.
"Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду – 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби російська армія завдала по Україні 11 ракетних та 16 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.
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