Про це поінформувала Сумська ОВА в телеграмі.

Станом на ранок 19 березня прикордоння Сумщини опинилося під ворожим вогнем: зафіксовано 10 прильотів з мінометів по місту Середина-Буда, унаслідок чого пошкоджень зазнав будинок.

"Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду – 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії", - зазначили в адміністрації.