18 грудня на фронті: з російського боку - 8 обстрілів, з українського - поранений

Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні від Міністерства оборони України, на яке посилається Еспресо.TV.



Окупанти вели вогонь поблизу:



Широкиного - де противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17,



Південного - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї,



Водяного - з мінометів калібру 82 мм,



Троїцького - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів,



Новозванівки - з гранатометів різних систем.



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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначається у повідомленні.

При цьому українські захисники відкривали вогонь у відповідь, "не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", й таким чином змусили росіян та їхніх найманців припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у МО України.





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