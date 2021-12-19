18 грудня на фронті: з російського боку - 8 обстрілів, з українського - поранений
Упродовж минулої доби, 18 грудня 2021 року, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це йдеться у ранковому фронтовому зведенні від Міністерства оборони України, на яке посилається Еспресо.TV.
Окупанти вели вогонь поблизу:
Широкиного - де противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17,
Південного - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї,
Водяного - з мінометів калібру 82 мм,
Троїцького - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів,
Новозванівки - з гранатометів різних систем.
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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - задовільний", - зазначається у повідомленні.
При цьому українські захисники відкривали вогонь у відповідь, "не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", й таким чином змусили росіян та їхніх найманців припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - наголошують у МО України.
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