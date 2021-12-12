Путіна стримує готовність України нещадно бити ворога. Й гинутимуть не хіпстери, а "кримнашисти" і їхні діти, - Піонтковський

Так вважає політичний аналітик Андрій Піонтковський (Вашингтон, США), про що він заявив в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.



"В найближчій перспективі війни не буде. Звісно, погрози "пекельними санкціями" зіграли роль. Проте мені видається, що це рішення в Путіна визріло ще задовго до цієї зустрічі. І основне, що вплинуло - це готовність української армії й українського суспільства до спротиву. Усі військові експерти в Росії, у тому числі спеціалісти Генштабу, пояснюють Путіну, до якої катастрофи призвело б військове вторгнення. Це – хороша новина", - зазначив політолог.



Під "катастрофою", "катастрофою" з точки зору Росії та росіян, Піонтковський розуміє неминучі в такому випадку величезні людські втрати з боку країни-агресора. До того ж, наголосив аналітик, ітиметься про поки що віддану Путіну частину шовіністичну електорату і їхніх дітей.



"Його (Володимира Путіна - ред.) не хвилює загибель людей, російських військових. Його цікавить тільки, що труни, які надходитимуть у Росію, загрожуватимуть його владі. Адже, до речі, воюватимуть не хіпстери з Москви, а діти його простого народу, тих самих російських патріотів, "кримнашистів", які за нього голосують. От власне їхню підтримку він і боїться втратити. Він розуміє, що втратить владу в разі масштабної війни в Україні", - наголосив Андрій Піонтковський.





Разом з тим, додав він, оскільки ситуація зараз дуже нагадує переддень початку афганської авантюри СРСР остаточне рішення прийматимуть російські політики, а не військові. Останні ж, своєю чергою, сказав Піонтковський, чудово поінформовані про рівень боєздатності та рішучіть захисників України."Готовність і боєздатність української армії і українського суспільства до опору. Це і є суб’єктність, і саме цією суб’єктністю змусили Путіна відмовитися від його плану. Повторюся, існує єдина думка військових експертів, яку активно висловлюють навіть не дуже завуальовано на пропагандистських каналах, наприклад, генерал-лейтенант Бужинський. Це мені нагадує Афганістан. Весь Генеральний штаб був категорично проти, в тому числі маршал Огарков, начальник Генерального штабу. Він передбачив, до чого це призведе. Така сама ситуація і зараз. Військові це прекрасно розуміють. І це ваша сила, ви вже дали відсіч", - пояснив Піонтковський."Українська армія повинна зберігати свою боєготовність, у будь-який час. Зрештою, не можна відкидати безумство однієї людини або декількох. Але це однозначно призведе до катастрофи для російської державності", - підсумував Андрій Піонтковський.Повністю інтерв'ю є ТУТ