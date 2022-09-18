18 вересня з українських портів вийде 10 суден із зерном

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.

"18 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" заплановано відхід 10 суден з 169,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством за "Зерновою ініціативою" експортовано 3,7 млн. тонн агропродукції – з українських портів до країн Азії, Європи та Африки вийшли 165 суден.