18 вересня з українських портів вийде 10 суден із зерном
Станом на 10:00 із портів Великої Одеси вийшло 8 суден, ще 2 чекають на свою чергу та сприятливі умови
Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури України.
"18 вересня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" заплановано відхід 10 суден з 169,3 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві повідомили, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством за "Зерновою ініціативою" експортовано 3,7 млн. тонн агропродукції – з українських портів до країн Азії, Європи та Африки вийшли 165 суден.
- Нагадаємо, 15 вересня в Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію.
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