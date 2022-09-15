Про це передає Gospodarkamorska.

Зазначається, що інцидент стався вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш, коли товарний потяг з українським зерном зійшов з рейок.

Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.

За інформацією місцевої влади, аварія сталася в селі Рапа-де-Жос, через яке слідував товарний склад з 30 вагонів.

Досі слідчі розглядають кілька причин події, в тому числі порушення тяги залізниці й диверсію.

14 вересня у Болгарії фермери вийшли на протест проти українського зерна. Виробники наполягають на тому, щоб знати, де зберігається українське зерно і насамперед не змішувати його з болгарським. Протест також буде спрямований проти високих цін на добрива, що використовуються для обробітку ґрунту.

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