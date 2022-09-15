У Румунії потяг з українським зерном зійшов з рейок: поліція допускає диверсію
Поблизу румунського міста Муреш зійшов з рейок товарний потяг з українським зерном. Поліція не виключає диверсію
Про це передає Gospodarkamorska.
Зазначається, що інцидент стався вранці 14 вересня поблизу румунського міста Муреш, коли товарний потяг з українським зерном зійшов з рейок.
Внаслідок аварії два вагони перекинулися на бік. У зв'язку з чим з вагонів висипалося кілька тонн зерна.
За інформацією місцевої влади, аварія сталася в селі Рапа-де-Жос, через яке слідував товарний склад з 30 вагонів.
Досі слідчі розглядають кілька причин події, в тому числі порушення тяги залізниці й диверсію.
- 14 вересня у Болгарії фермери вийшли на протест проти українського зерна. Виробники наполягають на тому, щоб знати, де зберігається українське зерно і насамперед не змішувати його з болгарським. Протест також буде спрямований проти високих цін на добрива, що використовуються для обробітку ґрунту.
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