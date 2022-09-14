У Болгарії фермери вийшли на протест проти українського зерна, - ЗМІ

Про це повідомляє болгарський телеканал Nova.

Зазначається, що протести з сільськогосподарською технікою очікуються у кількох містах країни, переважно у Бургасі, Добричі та Ямболі.

Виробники наполягають на тому, щоб знати, де зберігається українське зерно і насамперед не змішувати його з болгарським. Протест також буде спрямований проти високих цін на добрива, що використовуються для обробітку ґрунту.

Асоціація виробників зерна висловила підозри, що українське зерно ввозиться із низьким фітосанітарним контролем.

За словами Ніколая Кірова, голови правління зерновиробників Бургаса, болгарський соняшник не закуповується, а склади забиті українським. "Колеги з України, під тиском кризи, продають нижче за собівартість", - сказав він.

Фермери також заявляють, що українське зерно не йде транзитом до Європи, а залишається у Болгарії.

У місті Монтані виробники зерна також зібралися на знак протесту. Колона сільгосптехніки проїде одним із головних бульварів міста.

"Основні вимоги - зупинити ввезення українського зерна, яке мало пройти через країну транзитом, а не застоюватися тут", - сказала Веселка Васильєва, президент Асоціації зерновиробників регіону.

У кінці травня прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков запропонував експортувати українське зерно через порти поблизу Одеси: болгарську Варну та румунську Констанцу.

6 липня Болгарія запропонувала Україні допомогу у транспортуванні та зберіганні зерна.

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