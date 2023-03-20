19 березня ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів в Новій Каховці, - депутат облради Хлань
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що 19 березня Сили оборони України точним ударом знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Вчора був доволі вдалий день для ЗСУ в Новій Каховці. 19 березня Сили оборони України нанесли досить потужний та точний удар по промисловій базі в місті. Хоч удар був один, але нам повідомили, що детонація була дуже потужною. Така детонація є свідченням того, що влучили в склад боєприпасів окупантів", - розповів Хлань.
Депутат облради додав, що українські партизани також активно працюють над звільненням українських територій від окупантів
"Також ввечері було повідомлення, що центрі Нової Каховки пролунав вибух. Вибух пролунав на елеваторі, який останнім часом не працював. Однак це не була робота ЗСУ. За нашою інформацією це була робота українських партизанів. На цьому елеваторі був ліквідований склад паливно-мастильних матеріалів окупантів", - додав він.
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