Про це пише "Каховський рух" в telegram.

Зазначається, що Сергія Москаленка ліквідували 18 березня. За інформацією з відкритих джерел, він пересувався містом на автомобілі "Нива".

19 березня в мережі з'явилося відео з палаючим авто. Окупанти стверджують, що було "підірвано командира взводу патрульної служби". В автівці знаходилися родичі Москаленка, яких було госпіталізовано.