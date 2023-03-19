В окупованій Новій Каховці підірвали авто колаборанта, який працював у "патрульній службі", - "Каховський рух"
В тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці ліквідували колаборанта Сергія Москаленка
Про це пише "Каховський рух" в telegram.
Зазначається, що Сергія Москаленка ліквідували 18 березня. За інформацією з відкритих джерел, він пересувався містом на автомобілі "Нива".
19 березня в мережі з'явилося відео з палаючим авто. Окупанти стверджують, що було "підірвано командира взводу патрульної служби". В автівці знаходилися родичі Москаленка, яких було госпіталізовано.
- 19 березня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську підірвали житло колаборанта Сергія Гиренка.
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