У тимчасово окупованому Бердянську підірвали житло колаборанта
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали житло колаборанта Сергія Гиренка
Про це повідомили в telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні".
"За наявною у нас інформацією, наслідками нещодавнього вибуху в мікрорайоні Колонія, який чув Бердянськ, стало знищення житла одного з місцевих колаборантів", - йдеться у дописі.
Йдеться про Сергія Гиренка, який до переходу на бік ворога працював у Бердянському виконкомі на посаді спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів.
Зазначається, що після захоплення міста він один з перших перейшов працювати на окупантів, розділяючи проросійські погляди, активно агітував інших співробітників виконкому переходити на бік ворога.
"Погрожував та здавав своїх. Саме за його доносами відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він "іменем Росії" та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами", - зазначається у дописі.
Батько колаборанта - вчитель хімії, мати - вчитель біології. Вони не пішли на співпрацю з ворогом. Відділ освіти призупинив трудові відносини з ними ще влітку.
Навесні 2022 року проти Гиренка було порушено справу за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (державна зрада).
Мікрорайон, в якому стався вибух, посилено патрулюється окупаційними військовими.
- 19 березня стало відомо, що Запорізький суд призначив покарання колаборанту тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна.
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