Про це в telegram повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на Росію. Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" у Бердянську", - написав Федоров.

Зокрема він також нагадав, що Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт до РФ.