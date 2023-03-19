Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру Бердянська у вигляді 15 років тюрми
Запорізький суд призначив покарання колаборанту тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в’язниці з конфіскацією всього майна
Про це в telegram повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"До 24 лютого 2022 року майбутній зрадник був маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар’єри. Проте вже тоді входив до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на Росію. Після повномасштабного вторгнення Росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від "окупаційної влади" у Бердянську", - написав Федоров.
Зокрема він також нагадав, що Сауленко сприяв вивезенню українського зерна через Бердянський порт до РФ.
- 21 березня 2022 року у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка.
- 28 вересня СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі, серед них - Олександр Сауленко.
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