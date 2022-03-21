Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.



За даними слідства, громадянин проголосив себе "виконувачем обов’язків мера" окупованого Бердянська. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. У такий спосіб він зазначив про свої наміри сприяти створенню незаконного органу влади на окупованій території Бердянська.



Розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Відео з колаборантом з'явилося в місцевих пабліках, пишуть ЗМІ.

"Я, Сауленко Олександр Федорович, беру на себе тимчасове виконання обов’язків глави міста Бердянськ", – сказав колаборант.

Сауленко у своєму зверненні транслював традиційні меседжі російської пропаганди.