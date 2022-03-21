Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка
Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, громадянин проголосив себе "виконувачем обов’язків мера" окупованого Бердянська. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. У такий спосіб він зазначив про свої наміри сприяти створенню незаконного органу влади на окупованій території Бердянська.
Розпочато кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Відео з колаборантом з'явилося в місцевих пабліках, пишуть ЗМІ.
"Я, Сауленко Олександр Федорович, беру на себе тимчасове виконання обов’язків глави міста Бердянськ", – сказав колаборант.
Сауленко у своєму зверненні транслював традиційні меседжі російської пропаганди.
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