English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 21 травня з Луганщини евакуювали 57 людей

21 травня з Луганщини евакуювали 57 людей

21 травня, 2022 субота
19:23
війна з Росією евакуація

Із Сєверодонецька, Лисичанська та Білогорівки Луганської області 21 травня вдалося евакуювати 57 людей

Про це начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Telegram.

"З Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуйовано 57 людей. Не дивлячись на складну ситуацію в області, ми продовжуємо щоденний порятунок тих, хто вирішив їхати в безпеку", - зазначив він.

Гайдай додав, що до цих населених пунктів завезено гуманітарні вантажі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганська область
евакуація
Сергій Гайдай
Читайте також:
окупанти танк
20 травня, 2022 п'ятниця
Ворог веде наступальну операцію в районах Лисичанська і Сєверодонецька, є висока ймовірність бойових дій для виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Петер Сійярто
21 травня, 2022 субота
Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту
окупант
21 травня, 2022 субота
Ворог готується до великого контрнаступу України на Південному напрямку, - ISW
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.24
  • EUR
    Купівля 32.93
    Продаж 33.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
21 травня
20:08
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Путін залучив всю свою агентуру на Заході, щоб змусити Україну підписати мирну угоду, - Піонтковський
20:03
У Швейцарії підтвердили перший випадок зараження віспою мавп
19:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Гарантією існування України є повноцінне членство у ЄС та НАТО, - нардеп Княжицький
19:54
Держдума РФ
У Росії розглянуть можливість обміну захисників Маріуполя на Медведчука, - депутат Держдуми
19:54
Олег Сенцов
На форумі у Давосі діятиме Українській дім. Виступатимуть урядовці, бізнесмени, Олег Сенцов і Тімоті Снайдер
19:47
На фото військовослужбовець РФ, якого встановили ЗМІ
ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі
19:45
поховання
На Харківщині знайшли декілька поховань загарбників, серед них підполковник
19:26
Маріуполь окупанти вода
У Маріуполі через поховання та дощі може поширитися епідемічна катастрофа, - мер міста
19:19
На фото захисник України
Окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області, - Генштаб ЗСУ
19:16
Ексклюзив
Саміт ОДКБ у Москві, 16 травня 2022 року
ОДКБ почне розпадатись після успішного контрнаступу ЗСУ, - білоруський політолог Юсов
19:10
"Білоруське визвольне військо". Три білоруські батальйони об'єдналися в окремий полк ЗСУ
19:04
Військові навчання ЗСУ
За півтора-два місяці Україна почне масштабний контрнаступ, - голова Conflict Intelligence Team
18:59
Ірина Горобцова
В окупованому Херсоні викрадають жителів з проукраїнською позицією
18:47
Київ прапор україна
В День Європи у Києві стартував флешмоб вдячності країнам, які надали тимчасовий притулок українцям
18:19
Ексклюзив
Юлія Паєвська ("Тайра")
Тайру і полонених жінок-медиків треба вимагати обміняти на Медведчука, - волонтерка Корчинська
18:19
міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
На Луганщині окупанти через 8 років знову зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом
18:10
Ексклюзив
ракета
Головний маркер, що США хоче перемоги України, — це надання конкретної зброї, — військовий експрокурор Чумак
18:07
санкції
Очільник сербської частини Боснії виступив проти запровадження антиросійських санкцій
18:06
На фото лікарня Сєвєродонецька
У лікарні Сєвєродонецька залишилися три лікарі та 5 медсестер
17:59
Ексклюзив
ЗСУ українські військові
На Житомирщині мери міст разом з військовими побудують лінію оборони, - мер Житомира Сухомлин
17:55
Маріуполь окупанти
Відсьогодні евакуація з Маріуполя неможлива. На блок-постах стоять кадирівці і Росгвардія, - радник мера Андрющенко
17:50
Ексклюзив
Окупанти обстріляли
Росіяни обстрілюють Сумську та Чернігівську області, щоб стримувати ЗСУ від перекидання на Схід та Південь України, - військовий експерт Киричевський
17:42
прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Україна очікує згоди міністрів оборони 40 країн на передачу реактивних систем залпового вогню Multiple Launch Rocket System, - Зеленський
17:41
Зеленський
Альтернатива статусу України як кандидата у члени ЄС буде черговим компромісом Європи з РФ, - Зеленський
17:39
СБУ
У місті Білгород-Дністровський чоловік пропагував ідеї "руського міра" та поширював антиукраїнські матеріали
17:36
На фото гранати, які залишили окупанти
У Києві оприлюднили перелік нерозмінованих парків
17:18
санкції проти Росії
Під час зустрічі міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 5 країн влаштували демарш через виступ представника РФ, - Reuters
17:12
Ексклюзив
економіка
Коли до України надійдуть всі обговорені пакети допомоги США та ЄС, курс долара стабілізується, — економічний експерт Ус
17:08
лікарня обстріл
Росіяни тимчасово окупували 235 медичних закладів, - Ляшко
17:07
прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Нам всім потрібно допомагати Україні зі вступом до ЄС, - прем’єр-міністр Португалії
16:48
Зеленський
Зеленський - Європі: Якщо не можете надати Україні військову техніку, то ми будемо купувати її
16:47
Оновлено
Росія вдарила ракетою по українським військовим на Рівненщині. 6 поранених, можуть бути повторні удари
16:47
обстріл школа
Португалія має намір курувати відбудову навчальних закладів в Україні
16:43
Зустріч прем’єр-міністра Португалії й президента України
Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки
16:30
Останній день на Азовсталі. BABYLON'13 опублікував короткометражний фільм-прощання із меткомбінату в Маріуполі
16:21
знищена ворожа техніка
Росіяни знищили майже 90% домівок у селі Вільхівка на Харківщині, - Синєгубов
16:18
Маріуполь окупанти
У фільтраційних таборах на Донеччині перебувають майже 4 тисячі чоловіків, - Денісова
16:16
Японія
Близько 1 тис. українців евакуювались до Японії
16:06
Угорщина
ЄС слід запровадити ембарго на російські енергоносії без урахування позиції Угорщини, - віцепрезидентка Європарламенту Барлі
16:03
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Сумщину з території РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV