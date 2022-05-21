21 травня з Луганщини евакуювали 57 людей

Про це начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав у Telegram.

"З Сєвєродонецька, Лисичанська та Білогорівки евакуйовано 57 людей. Не дивлячись на складну ситуацію в області, ми продовжуємо щоденний порятунок тих, хто вирішив їхати в безпеку", - зазначив він.

Гайдай додав, що до цих населених пунктів завезено гуманітарні вантажі.