24 серпня на Еспресо пройде телемарафон “Незалежні.30 років”
24 серпня в День Незалежності України на телеканалі Еспресо триватиме телемарафон “Незалежні. 30 років”. З 9 ранку і до 1 ночі журналісти телеканалу стежитимуть за ходом святкування Дня Незалежності, спілкуватимуться з гостями та експертами та презентуватимуть спеціальні телевізійні проекти
В рамках телемарафону стартуватиме спеціальний проект Володимира В‘ятровича “10 днів Незалежності” про поворотні моменти в історії України на шляху до Незалежності, в якому глядачі матимуть змогу подивитися на історичні події очима учасників.
Разом з Еспресо глядачі матимуть змогу оглянути ключові події за 30 років Незалежності України в різних сферах: політика, економіка, міжнародна політика, культура та спорт.
Під час телемарафону будуть розгорнуті майданчики прямих телевізійних включень у Києві, де журналісти каналу передаватимуть у прямому ефірі неповторну атмосферу головного свята країни - настрої, відчуття, емоції урочистостей.
Репортери і ведучі відстежуватимуть всі події святкового дня по всій країні. щоб створити повну і різноманітну картину Дня Незалежності.
Авторитетні ведучі - Тетяна Чудаківська, Віктор Деренюк, Василь Зима, Христина Шкудор, Сергій Руденко, Тетяна Літвінова, Христина Яцків, Єгор Чечеринда, Антін Борковський, Анна Валевська та Андрій Малиновський разом із запрошеними поважними гостями студій каналу у Києві та Львові, аналізуватимуть найважливіші, поворотні моменти історії країни та спрямують роздуми аудиторії у майбутнє України.
Окрім цього, глядачі зможуть побачити спецпроект ВІталія Портникова з оглядом всіх важливих політичних новин за 30 років, а також історії про героїв, які віддали життя за Незалежність України.
Телеканал Еспресо запрошує всіх поглянути на Незалежність України разом з журналістами нашим Українським поглядом!
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