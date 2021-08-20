24 серпня на Еспресо пройде телемарафон “Незалежні.30 років”

В рамках телемарафону стартуватиме спеціальний проект Володимира В‘ятровича “10 днів Незалежності” про поворотні моменти в історії України на шляху до Незалежності, в якому глядачі матимуть змогу подивитися на історичні події очима учасників.



Разом з Еспресо глядачі матимуть змогу оглянути ключові події за 30 років Незалежності України в різних сферах: політика, економіка, міжнародна політика, культура та спорт.

Під час телемарафону будуть розгорнуті майданчики прямих телевізійних включень у Києві, де журналісти каналу передаватимуть у прямому ефірі неповторну атмосферу головного свята країни - настрої, відчуття, емоції урочистостей.

Репортери і ведучі відстежуватимуть всі події святкового дня по всій країні. щоб створити повну і різноманітну картину Дня Незалежності.

Авторитетні ведучі - Тетяна Чудаківська, Віктор Деренюк, Василь Зима, Христина Шкудор, Сергій Руденко, Тетяна Літвінова, Христина Яцків, Єгор Чечеринда, Антін Борковський, Анна Валевська та Андрій Малиновський разом із запрошеними поважними гостями студій каналу у Києві та Львові, аналізуватимуть найважливіші, поворотні моменти історії країни та спрямують роздуми аудиторії у майбутнє України.

Окрім цього, глядачі зможуть побачити спецпроект ВІталія Портникова з оглядом всіх важливих політичних новин за 30 років, а також історії про героїв, які віддали життя за Незалежність України.



Телеканал Еспресо запрошує всіх поглянути на Незалежність України разом з журналістами нашим Українським поглядом!



