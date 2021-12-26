25 грудня на фронті: росіяни стріляли по українцях з протитанкового комплексу

Про це мовиться у ранковому фронтовому зведенні за 26 грудня 2021 року, передає Еспресо.TV.

"В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК (протитанкового ракетного комплексу - ред.)", - зазначають у Міністерстві оборони України.

Станом на 7 годину ранку, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



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Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - запевняють українські військові.



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