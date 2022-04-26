25 квітня військові Угруповання об’єднаних сил знищили 22 одиниці броньованої техніки, 2 літаки та зенітку
Упродовж поточної доби, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога
Про це повідомляють в штабі УОС.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам:
Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника та 1 зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
- Нагадаємо, загалом минулої доби знищено 10 повітряних цілей ворога, зокрема 3 винищувачі
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