25 квітня військові Угруповання об’єднаних сил знищили 22 одиниці броньованої техніки, 2 літаки та зенітку

Про це повідомляють в штабі УОС.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам:

Зокрема українські захисники знищили 4 танка, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника та 1 зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, загалом минулої доби знищено 10 повітряних цілей ворога, зокрема 3 винищувачі

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